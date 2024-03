'Pietra do PCC', investigada por roubos, apavorava até idosos, diz polícia

O advogado Danilo Alves Silva Júnior soube da prisão de Laysla, mas ainda não teve acesso aos autos. Em 14 de junho de 2021, o defensor conseguiu um parecer favorável na Justiça e a pena dela, condenada por roubo, foi reduzida pela metade (leia abaixo).

Segundo a Polícia Civil, em um dos roubos no mês passado, ela coordenou a ação e a quadrilha dela entrou em uma residência e aterrorizou o morador de 90 anos e uma parente dele. A ladra e o bando ficaram com R$ 2.000 da aposentadoria do idoso, além de telefones celulares.

O dinheiro estava escondido no quarto da vítima, sob o travesseiro. O idoso chegou a ser hostilizado. Os assaltantes só pararam de apavorá-lo quando a parente dele informou que o aposentado sofria de mal de Alzheimer e não conseguia se comunicar com ninguém.

No quarto dele havia uma câmera de segurança. O circuito interno filmou a ação dos criminosos, segundo a polícia. Agentes do Deic classificaram Laysla como assaltante violenta, extremamente agressiva, chefe de quadrilha e com ascendência sobre os comparsas, constantemente ameaçados por ela.

Os policiais civis da 5ª Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, do Deic, seguiram Laysla durante três dias, para apurar onde era o esconderijo dela, usado para guardar drogas, armamentos e também os produtos levados das casas das vítimas.

Na residência onde os integrantes do bando foram presos os investigadores apreenderam drogas, armas, dinheiro, joias e telefones celulares. Os policiais do Deic apuraram que um dos assaltantes que entrou na casa do idoso era vizinho da vítima.