O silêncio foi estratégico diante da falta de um beco sem saída trazido pela fatura de provas nas investigações. Assim que o presidente deixou a sede da Polícia Federal, comentei no UOL News que a comparação com Lula foi gritante.

O petista sempre discordou da 13ª Vara Federal de Curitiba como foro para julgar o seu caso na Lava Jato - o que viria a ser reconhecido pelo Supremo com 580 dias de prisão de atraso. Mas não usava essa justificativa para se furtar a responder às perguntas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do então juiz federal, depois ministro de Bolsonaro e, hoje, senador, Sergio Moro, antes de sua condenação.

Aliados de Lula e críticos de Bolsonaro não perdoaram e trouxeram a comparação à rede nesta quinta e sexta.

Simbolicamente, a situação é muito ruim para o ex-presidente. Com exceção de uma parte de seus seguidores que vive no Bolsoverso, o universo paralelo do bolsonarismo, onde cloroquina é melhor que vacina, urna eletrônica é programada para gritar 'Lula!' e o Rolex pertence a Jair, o restante da população entende que um político que fica em silêncio diante da polícia sobre acusações de roubo é porque tem culpa.

Dessa forma, as posturas de Lula e de Bolsonaro produziram efeitos diferentes em suas militâncias. Os depoimentos do petista passaram a imagem de que ele estava sendo alvo de uma injustiça, tornando a sua militância mais aguerrida para sair em sua defesa. Por outro lado, o silêncio do ex-presidente frustrou parte da militância que imaginava que ele esclareceria tudo aos policiais e depois daria uma grandiosa entrevista coletiva.

Saiu rapidinho, sem falar com a imprensa.