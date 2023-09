Oliveira confessou, foi preso e nunca se arrependeu pelo crime. "O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula, e o autor, defendendo o Bolsonaro", afirmou o delegado Victor Oliveira logo após o crime.

"O acusado estava defendendo o atual presidente Bolsonaro e a vítima falava sobre o ex-presidente Lula. Considerando tal divergência, iniciaram uma discussão. Na sequência, o denunciado conseguiu pegar uma faca e, após perseguir a vítima, atingiu-a pelas costas", afirmou a denúncia do MP.

"Aproveitando-se que ela se encontrava ferida e caída ao solo, sem que pudesse oferecer resistência, foi golpeada várias outras vezes com a faca. Ao constatar que ela ainda estava viva, desferiu-lhe mais um golpe fazendo uso de outra arma branca (machado), revelando uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade", completou.

A coluna tentou contato com a defesa de Rafael, mas não teve sucesso. Tão logo consiga, incluirá a posição.

Coincidentemente, a briga que levou ao crime começou algumas horas após o então presidente da República Jair Bolsonaro defender, em comício na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no 7 de setembro de 2022, que era necessário "extirpar da vida pública" adversários políticos da esquerda.

O caso de Rafael e de Benedito não foi o único de violência por política com morte durante as eleições do ano passado. Nem o primeiro.