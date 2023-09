Mas as forças de segurança e os serviços de inteligência estão sendo pressionados a redobrar os cuidados. Principalmente a Polícia Militar do Distrito Federal, que conta com parte de sua cúpula na cadeia por ter sido conivente com as invasões ao Palácio do Planalto, do Congresso e do STF.

Em meio a esse caldo, a ação da PF autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes serve de lembrete ou de elemento dissuasório para quaisquer pessoas que pensem em investir algum cascalho para apoiar um ataque à democracia, mesmo que em menor escala em comparação ao 8 de janeiro.

Sempre vai ter um fanático chorando pelo mito derramado, mas a PF e o STF seguem comendo pelas beiradas, reunindo provas para poderem chegar aos incitadores do 8 de janeiro com um caso que não dê margem para qualquer questionamento na hora do julgamento.

É a hora da democracia cobrar o preço real pelo PIX do busão.