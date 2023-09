Da mesma forma, a solução para ataques contra jornalistas não é retirar sua assinatura de reportagens e artigos de opinião, mas garantir a eles a certeza de que não terá suas integridades física e psicológica atacadas por seu trabalho. E não estou falando isso de forma teórica, pois já apanhei repetidas vezes na rua por conta do ódio da extrema direita e não quero ficar às sombras.

Claro que há um debate sério e que precisa ser feito sobre a importância de decisões coletivas como forma de diminuir o individualismo em cortes colegiadas. Individualismo e estrelismo, que cresceu bastante a partir do momento em que julgamentos passaram a ser transmitidos ao vivo pela TV.

Mas Lula não puxou o debate para a questão da qualidade dos julgamentos, mas das críticas sofridas pelos ministros da corte. Ou seja, é outro enfoque. E nesse enfoque, que não trata da qualidade dos julgamentos, mas do seu impacto, ele está equivocado.

Não é coincidência que a declaração do presidente ocorra após as críticas sofridas por seu último indicado ao STF, o ministro Cristiano Zanin, devido a posicionamentos conservadores em julgamentos - como negar equiparação da homotransfobia ao crime de injúria racial, ignorar o princípio de furto insignificante mantendo condenação de dois anos por roubo de um macaco velho e meio litro de diesel e ir contra uma ação para que o Mato Grosso do Sul tome medidas para proteger indígenas.

Lula pode ter tomado as dores do ex-advogado em público - mas também as suas próprias, uma vez que ele está sendo pressionado por seus eleitores a indicar uma mulher, negra e progressista para a vaga que será aberta no STF , neste mês, com a aposentadoria de Rosa Weber.

Melhor faria se Lula incentivasse os projetos da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e do Ministério da Educação para combate ao ódio e a promoção da tolerância.