Mauro Cid se provou homem de múltiplas habilidades. Para a ex-primeira-dama, Michelle, era seu caixa eletrônico. Para militares, o serviço de atendimento a oficiais golpistas. Para o Ministério da Saúde, um hacker de cartões de vacinação. Para Jair, gerente de lavanderia de joias doadas ao patrimônio público.

Ele foi versátil nos quatro anos de Bolsonaro, o que lhe garantiu um currículo, quer dizer, uma capivara extensa.

Todo aliado próximo de Bolsonaro sonha com a possibilidade de nunca ser abandonado pelo "mito" quando a sua capivara começar a morder, apesar do que aconteceu com tantos outros. De Gustavo Bebianno, que o céu o tenha, a Daniel Silveira, que Bangu o guarde. Com Cid não deve ter sido diferente.

Mas, em algum momento, a reflexão leva à percepção de que a regra de ouro de Jair é o "Cada um por si e Deus acima de todos". Como está preso desde o 3 de maio, o tenente-coronel deve ter se amargurado não apenas com o sentimento de abandono por parte do ex-patrão como também com o envolvimento de seu pai, o general Mauro Lourena Cid, apontado como muambeiro de ouro para Jair em Miami. O que fará com que um sobrenome de prestígio no Exército seja jogado em definitivo na lama.

Se a delação for além do que a PF já sabia, a investigação receberá subsídios para reforçar que Bolsonaro era o chefe de uma quadrilha de militares que contrabandearam, desviaram e venderam joias doadas ao Brasil por governos árabes. Mas não só: que ele foi mentor intelectual (sic) dos ataques ao sistema eletrônico de votação e dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Sem contar que pode aparecer como alguém que pediu para Cidinho mexer nos seus registros de vacinação a fim de não ter problemas ao permanecer nos EUA, uma vez que - em tese - não se vacinou contra covid-19.