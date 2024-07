Sakamoto: Ações de Zambelli reforçam que Bolsonaro não ganharia no voto

Tudo isso que brota agora dá uma aura de credibilidade à campanha do Lula e de irregularidade para a do Bolsonaro. É um prego no caixão de Bolsonaro, porque todas as ações de Zambelli reforçam que ele é uma pessoa que não ganha no voto, mas só na sacanagem.

A quantidade de trapalhadas que a deputada fez prejudicou não só a eleição do Bolsonaro como também a imagem da campanha, de uma pessoa que estava fazendo tudo errado para tentar ser eleito. Ele também foi ao TSE com essa imagem.

A questão é saber quanto tempo levará para todas essas ações tramitarem e terem um desfecho. Há uma grande chance de, no final, estar a perda de mandato ou a prisão da segunda deputada federal mais votada por São Paulo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o comportamento exibido por Zambelli revela como a campanha de Lula esteve sob ataque direto, mas os gestos da deputada federal surtiram efeito contrário e se voltaram contra Bolsonaro.

Zambelli chancela que a campanha de Lula foi perseguida e mesmo assim venceu. Ela dá um apoio e revalida a campanha do Lula, que foi alvo de uma série de tentativas de conspiração que não surtiram efeito, no momento em que Bolsonaro fala de fraude aqui e ali.