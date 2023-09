A propaganda negativa não compensaria a manutenção do gabinete de liderança de partido no Senado - são necessárias três almas e, neste momento, só há duas, os senadores Izalci Lucas (DF) e Plínio Valério (AM). Neste ano, aliás, o partido já perdeu Mara Gabrilli (SP) para o PSD e Alessandro Vieira (SE) para o MDB.

Para um partido com mais de um milhão de filiados, que governou o país entre 1995 e 2002, disputou a hegemonia com o PT nas eleições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014 e chegou a ter 23 senadores no período entre 1999 e 2003, pensar em filiar Do Val para garantir um cafofo é uma situação melancólica.

No ano passado, pela primeira vez desde a sua fundação, em 1988, os tucanos não tiveram candidato próprio à Presidência da República - muito por conta das feridas causadas pela disputa fratricida entre João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS).

Ao tratar da filiação ao PSDB, Marcos do Val afirmou que assumiria a liderança do bloco parlamentar e que o "convite foi recebido pelo senador Marcos do Val como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração com a CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio que vem recebendo de seus pares para que lhe sejam restituídos os acessos às suas redes sociais".

Mas o senador é investigado pela Polícia Federal exatamente por suposto envolvimento em uma conspiração golpista.

Em depoimento que havia dado à Polícia Federal, em 2 de fevereiro, ele confirmou que Jair Bolsonaro havia lhe pedido uma resposta sobre o que achava de uma conspiração.