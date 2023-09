"Alguém pode objetar de boa-fé que caberia exclusivamente ao Congresso Nacional decidir sobre esta questão, por se tratar do ente político formado pelos representantes eleitos periodicamente por sufrágio universal e investido, conforme dispõe a Constituição, do Poder Legislativo, isto é, o poder de editar leis para reger a sociedade e suas relações jurídicas. A representatividade popular é, sem dúvida, aspecto central da democracia", pondera Weber.

Mas, segundo ela, "outro aspecto fundamental das democracias liberais é a sujeição dos poderes a regras e princípios fundamentais em uma Constituição". Ou seja, a Carta Magna define os limites da atuação dos poderes e o conteúdo das leis "devem ser consistentes e alinhados com os limites fixados na Constituição".

"Assim como em praticamente todas as democracias liberais, também na democracia brasileira a função de controlar as leis e atos do poder público para garantir que elas estejam em conformidade com a Constituição é exercida por órgão independente daqueles responsáveis por aprovar as leis", explica.

E aqui vem o cerne do seu argumento:

"Isso é importante porque a democracia não se resume à regra da maioria. Na democracia, os direitos das minorias são resguardados, pela Constituição, contra prejuízos que a elas (minorais) possam ser causados pela vontade da maioria", afirma.

Por isso, segundo a presidente do STF, quando provocado a se pronunciar sobre a compatibilidade da lei ou ato normativo com a Constituição, o tribunal é obrigado a decidir. Neste caso específico, ele foi provocado a avaliar se o artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto, é compatível com princípios e valores da Constituição. Como a saúde, autonomia e dignidade das mulheres.