Caso de escravizada na casa de desembargador de SC entra na 'lista suja'

O alojamento não tinha armários, e os banheiros eram úmidos e tinham cheiro forte de suor e urina. Na cozinha, a fiscalização encontrou utensílios e eletrodomésticos imundos, que se misturavam a pratos com restos de comida.

Rede com mais de 70 unidades, especialmente no estado de São Paulo, mas também em Goiás e Distrito Federal, o Oba assinou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho após o resgate. A empresa se comprometeu a não reincidir no crime de trabalho escravo e a arcar com as reparações de danos morais individual e coletivo.

A empresa foi procurada pela reportagem, mas não retornou. O espaço segue aberto a manifestações.

Terceirizada do Rock in Rio entra para o cadastro

A FBC Backstage Eventos Ltda entrou na lista por submeter 14 trabalhadores a condições de trabalho análogas ao de escravo durante a edição de 2024 do Rock in Rio, conforme já noticiado pela Repórter Brasil. A empresa, que havia sido contratada pela Rock World, organizadora do evento, se recusou a assinar um TAC com o MPT.

Segundo a fiscalização, parte dos trabalhadores era levada a dobrar a jornada por dias seguidos na esperança de receber mais e chegava a trabalhar por 21 horas em um único turno.