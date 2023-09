O Supremo derrubou a tese com nove ministros contra e apenas André Mendonça e Kassio Nunes Marques, indicados por Jair Bolsonaro, a favor. Por conta disso, a bancada ruralista já está propondo uma emenda para inserir o marco na Constituição, o que deve abrir novo flanco de batalha entre poderes.

Enquanto isso, aprovam o PL no Senado. Os ruralistas sabem que a parte da nova lei sobre o marco temporal vai cair quando questionada no STF (o que também servirá para criticar os ministros da corte), mas querem as outras bombas no texto. Eles vão pressionar Lula para que não vete muita coisa ou tentar derrubar posteriormente seus vetos. Se passar qualquer coisa, para eles já é lucro.

Resumidamente, o projeto:

1) Permite contato com indígenas isolados, ou seja, que não têm interação sistemática com o restante da sociedade, para "intermediar ação estatal de utilidade pública". O que cabe nisso? Muita coisa, dado que o termo é amplo. E o contato pode ser feito por "entidades particulares, nacionais ou internacionais", como missões religiosas. Há o risco de doenças para as quais o sistema imunológico deles não está preparado como o nosso.

2) Proíbe a ampliação de terras já demarcadas, evitando corrigir erros ou sacanagens do passado cometidos por pressão do poder econômico.

3) Prevê a retomada de territórios indígenas caso ocorra "alteração dos traços culturais da comunidade". Se o governante de plantão achar que uma comunidade indígena deixou de parecer suficientemente indígena, ele pode pedir a terra de volta.