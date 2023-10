Ao defender o processo de privatização do transporte sobre trilhos em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas colocou a mão no fogo pela Via Mobilidade - braço da CCR, que administra, entre outras, a Esmeralda.

Disse que as linhas que haviam sido transferido à iniciativa privada "não estão deixando o cidadão na mão" em coletiva à imprensa na qual criticou a greve dos trabalhadores do Metrô, da CPTM e da Sabesp.

Isso mostra que ele não acompanha como deveria o que acontece com a referida linha de trem. Caso contrário, nunca teria feito uma aposta pública como essa. Tanto que, poucas horas depois da declaração, a realidade desmentiu o governador.

A operação da 9-Esmeralda é uma fonte de dor cabeça para os paulistas desde que foi privatizada - eu sei, sou um dos usuários que já ficou na mão. Os constantes descarrilamentos, acidentes e falhas levaram o Ministério Público de São Paulo a estudar o fim do contrato com a Via Mobilidade, o que gerou duras críticas do próprio Tarcísio, que defendeu a concessão.

Um levantamento da TV Globo, de 18 de setembro, apontava a Esmeralda como campeã de falhas em 2023, com 50 ocorrências, seguida pela linha 8-Diamante, com 23 - ambas são administradas pela Via Mobilidade. Depois, vêm as linhas Safira (10), Coral (9), Turquesa (6) e Rubi (4), todas geridas pela CPTM.

Em 14 de agosto, o MP-SP formalizou um Termo de Ajustamento de Conduta com a empresa para que ela dê um jeito nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Segundo nota do MP-SP, a empresa aceitou pagar uma indenização por "falta de qualidade na prestação de serviços".