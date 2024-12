Sakamoto: Lula quis mostrar que está bem para afastar especulações e urubus

Na tarde de quarta-feira (11), no entanto, um boletim médico revelou que Lula faria um novo procedimento para interromper o fluxo de sangue em uma região de seu cérebro e impedir novos sangramentos. A informação foi recebida com surpresa e gerou ruídos inclusive no mercado financeiro.

O mercado estava pirando na 'batatinha'. Não o mercado inteiro, é claro, mas tinha gente no mercado fazendo precificação de Lula cedendo permanentemente o cargo para [o vice-presidente Geraldo] Alckmin. Gente do céu! E aí, baixa o dólar por causa disso .

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Postou vídeo para afastar rumores

As redes sociais do petista foram usadas para postar um vídeo em que ele aparece caminhando nos corredores do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, ao lado de médicos e da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.

Nas imagens, é possível ver que o dreno, utilizado para realizar as cirurgias de remoção de hemorragias no cérebro, está protegido por uma fita micropore. Esta é a primeira aparição pública de Lula desde que ele foi internado na segunda, após sofrer fortes dores de cabeça.