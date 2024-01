Enquanto a pobreza global avança, as maiores empresas do mundo vão quebrar recordes de lucros em 2023. Juntas, as 148 maiores arrecadaram US$ 1,8 trilhão em lucros totais nos seis primeiros meses do ano passado — 52% a mais do que média de lucro líquido observada entre 2018 e 2021.

O relatório Desigualdade S. A. aponta que a cada US$ 100 de lucro obtido por cada uma das 96 maiores empresas do mundo, entre julho de 2022 e junho de 2023, US$ 82 foram pagos a seus acionistas mais ricos. E que tributar esses lucros inesperados, que excedem em 20% a média dos anos anteriores, em 90% geraria quase US$ 628 bilhões de dólares para combater a pobreza.

Análise da Oxfam sobre os dados da World Benchmarking Alliance para mais de 1.600 das maiores e mais influentes empresas do mundo mostra que apenas 0,4% delas estão publicamente comprometidas com o pagamento de um salário digno a seus empregados e apoiam o pagamento de salário dignos em suas cadeias de valor.

E apenas 0,7% delas cumpre plenamente os padrões globais de negociação coletiva com os trabalhadores e que 2,6% dessas empresas divulgam informações sobre a proporção de salários entre mulheres e homens.

A Oxfam defende que a guerra das grandes empresas contra a tributação resultou em redução significativa do imposto sobre elas, um terço do que era praticado nas últimas décadas. A organizacão aponta que isso ocorreu enquanto as corporações abocanharam partes do setor público, ficando responsáveis por serviços como água, o que causou problemas de acesso a esse direito em várias partes do mundo.

Para interromper o acúmulo desigual de riqueza, a Oxfam recomenda investimento pesado em serviços públicos, regulação de empresas, quebra de monopólios e, claro, impostos permanentes sobre riqueza e lucros.