Da mesma forma, novas operações da equipes do grupo especial de fiscalização móvel, que respondem diretamente a Brasília, vão parar de serem organizadas após a adesão da maior parte dos membros. Com isso, resgates vão praticamente parar na maior parte do país.

Os grupos, criados em maio de 1995 e base do combate ao trabalho escravo, são coordenados pelos auditores fiscais do trabalho e contam com a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Defensoria Pública da União.

Os auditores querem a regulamentação do bônus de eficiência, que pode aumentar a remuneração deles diante do cumprimento de metas de produtividade. Além do combate ao trabalho escravo, outros setores da fiscalização trabalhista também estão entregando seus cargos.

Em nota à coluna, o Ministério do Trabalho e Emprego afirmou que o texto do decreto regulamentando o bônus está em fase final de elaboração para encaminhamento à Casa Civil nos próximos dias. Já o Ministério da Gestão disse que segue aberto ao diálogo com os servidores e têm novas reuniões marcada para início de fevereiro (ver íntegra da resposta mais abaixo).

O Sinait (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho) orientou, na última sexta (12), a entrega "como ato de indignação e protesto em razão da falta de cumprimento do acordo firmado com o governo em 24/03/2016, especialmente a inaceitável omissão no tocante à regulamentação do bônus de eficiência, previsto na lei nº 13.464/2017".

Afirma que há "indignação também com o tratamento discriminatório dado à categoria uma vez que na mesma lei consta outra carreira que já foi atendida".