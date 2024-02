Bolsonaro joga general Heleno aos leões ao terceirizar sua responsabilidade

Jair Bolsonaro jogou nas costas do general Augusto Heleno a responsabilidade pela proposta de espionagem à campanha eleitoral de Lula, em 2022, pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência), durante entrevista à TV Record. "É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma", disse.

Campeão de Arremesso de Responsabilidade à Distância, era esperado que o ex-presidente ganharia mais uma medalha na modalidade em meio à operação da Polícia Federal, da última quinta (8), que investiga o golpe de Estado que ele tentou dar. Mas, vale lembrar, o chefe era ele, que não fez nada diante da informação.

A reunião ministerial de 5 de julho de 2022 ficará para a História como a primeira do gênero em que um golpe de Estado foi discutido de frente para as câmeras, reforçando a tênue fronteira entre a autoconfiança e a burrice no bolsonarismo. Nela, Heleno contou que pretendia infiltrar agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) nas campanhas de Lula e Bolsonaro.