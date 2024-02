Acuado, Bolsonaro quer atrair multidão de fãs em SP para postergar a cadeia

Pediu para que todos compareçam de verde e amarelo (reforçando o sequestro das cores nacionais pela extrema direita) e para que não venham com faixas criticando ninguém (pois sabe que seus fãs pediriam o linchamento do STF, o que seria cutucar Alexandre de Moraes com vara curta).

E para que a foto? "Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo, a nossa união, as nossas preocupações", disse no vídeo. Ou seja, para indicar que o grupo sob sua influência segue firme forte, apesar da quantidade de chorume revirada pelas investigações.

O que, ele avalia, vai pressionar deputados e senadores no Congresso Nacional para tentarem colocar um cabresto na PF, na PGR e no STF ou talvez avançando com a estapafúrdia proposta de anistia. Mas também para dar trabalho aos governadores eleitos na esteira do bolsonarismo que não estão em uma cruzada pelo ex-presidente após a operação da Polícia Federal.

A última vez que ele conclamou os seguidores para gerar uma grande foto como essa foi no 7 de setembro de 2022, durante as comemorações do Bicentenário da Independência em Brasília e no Rio - sequestradas pelo bolsonarismo para sua campanha à reeleição.

Os comícios que preparou para a data tinham, entre outros objetivos, produzir imagens para "provar" que o povo estava a seu lado. Ele parte de um fato concreto (Bolsonaro é realmente uma pessoa muito popular capaz de atrair muita gente) para vender uma extrapolação falsa (essas multidões demonstram que a maioria dos brasileiros concorda com ele).

Mesmo se ele enchesse a Esplanada dos Ministérios e a avenida Atlântica, onde foram as duas micaretas eleitoreiras no 7 de setembro, não poderia dizer que a maioria do povo brasileiro está com ele, mas sim que ele é capaz de mobilizar uma penca de seguidores. De acordo com institutos de pesquisa, o bolsonarismo-raiz gira em torno de 15% a 20% da população, o que, repito, não é pouca gente.