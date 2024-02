Ao preparar cela VIP, Exército assume que generais serão presos por golpe

Neste momento, dado o tamanho do envolvimento de militares da ativa e da reserva na tentativa frustrada de golpe, para o Exército, vai sair barato se apenas um punhado deles for condenado e preso pelo que aconteceu no período de tempo entre as eleições e o 8 de janeiro de 2023. Sim, a cela vip é uma pechincha no final das contas.

O ideal seria que o país rediscutisse a função de suas Forças Armadas, encontrando formas constitucionais e institucionais de mantê-las longe das urna eletrônicas e da política e mais próximas de problemas reais, como nossas fronteiras, que mais parecem uma peneira de drogas e armas.