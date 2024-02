Bolsonaro fecha o bico na PF para abrir berreiro no ato em prol do golpismo

Sua defesa diz que preferiu se calar porque não teve acesso aos arquivos da delação do seu ex-faz-tudo, Mauro Cid. Um de seus advogados, Paulo Cunha Bueno, chamou a investigacão de "semissecreta" e garantiu que Jair "nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista".

A questão é que, na avaliação de Bolsonaro, nunca houve golpe militar de 1964, mas sim uma revolução patriótica. Sob o seu ponto de vista, o mesmo ocorreria com o atropelamento das instituições entre 2022 e 2023, se o golpe fosse consumado por ele. Ou alguém duvida que, se hoje estivéssemos sob o seu governo, ele trataria de calar a imprensa, exilar opositores, desaparecer com adversários e reescrever os livros de História?

Além do mais, secreta foi a conspiração que envolveu generais e almirante, forças especiais do Exército, políticos aliados, empresários amigos, comunicadores cooptados e milhares de vândalos radicais para manter Bolsonaro no poder mesmo com a sua derrota nas eleições.

O ex-presidente organizou sua micareta em defesa do seu próprio golpismo, a ser realizada neste domingo (25), em São Paulo, a fim de encarecer o custo de sua condenação em prisão. Pelo andar da carruagem, ele vai para o xilindró, mais cedo ou mais tarde.

Mas o ato também visa a manter sua tropa unida visando às eleições. Afinal, pior do que estar inelegível e ser preso é estar inelegível, preso e se tornar irrelevante politicamente. O que pode acontecer se alguém o substituir no comando da extrema direita.

A quantidade de provas e evidências sobre o plano de Jair Bolsonaro para tentar se perpetuar no poder é grande. Precisaria, para ser ignorado, de uma conspiração muito maior do que aquela que ele tentou aplicar.