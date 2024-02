Gestão Bolsonaro espionou os próprios aliados, o que não surpreende ninguém

Mais nomes devem surgir, dado que foram milhares de monitoramentos. Mas o que acontece se vier a público uma avalanche de alvos bolsonaristas e de deputados e senadores do centrão, que, de fato, manda na coisa toda?

Não tenho dúvida que fiéis seguidores de Jair podem até copiar Nelson Rodrigues e gritar a plenos pulmões para ele um sonoro: "Perdoa-me por me traíres". Contudo, parlamentares do centrão que um dia já foram aliados não devem agir como cobaias. Principalmente se perceberem que foram espionados para gerar subsídios ou garantias em negociações com o governo Bolsonaro.

Já tínhamos a informação que os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, o então governador Camilo Santana, o então presidente da Câmara Rodrigo Maia, os então deputados Joice Hasselmann e David Miranda, o ex-deputado Jean Wyllys, o jornalista Glenn Greenwald, a promotora Simone Sibilio (que esteve à frente das investigações do assassinato de Marielle Franco), o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística Carlos Dahmer e o então chefe de fiscalização do Ibama Hugo Loss estavam entre os que tiveram seus movimentos rastreados.

A apuração do Globo traz outros nomes de jornalistas que foram alvos, como Leandro Demori, que atuava no The Intercept Brasil, sendo um dos responsáveis pela divulgação das mensagens que mostraram um conluio entre o então juiz federal Sergio Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

Após a operação que atingiu o hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin, em 25 de janeiro, a base bolsonarista, pressentindo cheiro de queimado, resolveu dobrar a aposta e exigiu uma reação institucional da Câmara e do Senado contra o STF.

Por outro lado, deputados governistas sabendo do potencial explosivo da lista de espionados, demandaram ao Congresso que pedisse para ela ser liberada pela Justiça. E o grupo Prerrogativas, de advogados e juristas, enviou uma petição ao STF pedindo a publicização dos nomes dos que foram alvos de espionagem ilegal.