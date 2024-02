Bolsonarismo trava batalha nas redes para inflar tamanho de ato na Paulista

A estratégia, reciclada há tempos, parte de um fato concreto (o ex-presidente é uma pessoa popular capaz de atrair multidões) para vender uma extrapolação falsa (essas multidões demonstram que a maioria dos brasileiros está com ele). O bolsonarismo-raiz, alinhado perfeitamente a ele, gira entre 15% e 20% da população, o que, repito, não é pouca gente - dá entre 30 e 40 milhões. Mas não é maioria.

A única estimativa com metodologia que veio a público até agora é a do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo, coordenado pelos professores Pablo Ortellado e Márcio Moretto, que produz há anos dados e análises sobre público de eventos políticos no país. Ela apontou 185 mil pessoas na manifestação às 15h, seu horário de pico.

A contagem de cabeças foi baseada em fotos aéreas de alta resolução que cobriram a extensão da avenida, tiradas entre 15h e 17h, e processadas com a ajuda de um software especial para esse fim. Ou seja, veio de ciência, não de achismo, de vozes da cabeça ou da necessidade política dos organizadores.

Para ajudar Bolsonaro, governo de SP divulgou 750 mil sem embasamento

O bolsonarista Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, ao que tudo indica, deu um empurrãozinho fundamental a seu líder, operando o milagre da multiplicação do público.

O que é preocupante. Pois a pasta que faz a contabilidade das vítimas de ações policiais em São Paulo deveria ter mais cuidado com números.