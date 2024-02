Quase 90% de ato pró-Bolsonaro vivem realidade paralela em que Lula perdeu

O dado mais assustador da pesquisa realizada com os manifestantes do ato pró-Bolsonaro, neste domingo (25), na avenida Paulista, é que 88% acreditam que foi ele e não Lula quem de fato ganhou as eleições de 2022.

O número é do levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo. A margem de erro é de quatro pontos.

Isso significa que quase nove em cada dez manifestantes vivem uma realidade paralela, na qual Lula perdeu a eleição, apesar de ter vencido por 2,1 milhões de votos em 31 de outubro de 2022. Ou seja, para eles, foi o petista e não Jair quem deu o golpe.