EUA jogam migalhas em Gaza pelo ar enquanto mandam armas a Israel por mar

Se quisessem de fato melhorar a vida dos palestinos que não têm culpa de estarem emparedados entre o terrorismo do Hamas e a limpeza étnica promovida por Netanyahu, e, ao mesmo tempo, dar um chance aos israelenses que estão sendo mantidos reféns, seria necessário um corte não apenas no apoio militar, mas também no suporte político ao seu aliado no Oriente Médio.

Pois isso não é uma retaliação ao Hamas ou uma busca por reféns, mas uma tentativa de redesenhar o mapa da região e, com isso, evitar que o impopular Netanyahu seja apeado do poder.

Uma mudança na política norte-americana para a Palestina passa não só pelas críticas abertas às ações de Tel Aviv, mas por parar de bloquear as resoluções no Conselho de Segurança da ONU que pedem um cessar-fogo. O problema é que, a esta altura, mesmo que a Casa Branca fizesse isso, os parlamentares do Capitólio, republicanos e parte dos democratas, poderiam manter o apoio militar ao aliado no Oriente Médio.

Além disso, vai ser muito difícil fazer com que uma parcela dos eleitores de Biden em 2020, principalmente os mais jovens e os de origem islâmica, saiam de suas casas para reelegê-lo após os mais de 30 mil mortos em Gaza e a destruição do território, que se seguiram ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Na esteira da contenção eleitoral de danos, os EUA pediram a Israel, e outros destinatários de armamentos produzidos no país, assinarem uma cartinha se comprometendo a não violar direitos humanos com os equipamentos. Parece piada, uma vez que, para Netanyahu, nunca houve violação na ação em Gaza.

E o compromisso só terá efeito só daqui a 45 dias. Até lá, Israel já terá feito seu ataque final a Rafah, ao Sul, para onde, no início da invasão, o Exército mandou os palestinos migrarem, prometendo que estariam seguros.