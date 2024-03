Ferrogrão: indígenas protestam contra ferrovia apoiada por Lula e Bolsonaro

"Só mesmo a força do agronegócio no Congresso para explicar isso", diz Millikan, membro da secretaria-executiva do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental.

Antes de entrar no Novo PAC de Lula, a Ferrogrão já tinha sido incluída no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), no governo Temer, e no Plano Nacional de Logística (PNL), na gestão Bolsonaro.

A Ferrogrão tem um "vício de origem", segundo Millikan, pois teria sido incluída nessas iniciativas de governo como projeto prioritário, mesmo sem uma análise robusta dos riscos socioambientais e problemas de viabilidade econômica.

"Quando um projeto desses entra nas políticas de governo, isso manda um sinal para os atores econômicos locais se movimentarem, o que gera especulação fundiária. Os impactos começam antes do início das obras", avalia o pesquisador.

O tamanho do agro na bacia do Tapajós dá a dimensão dos interesses em jogo. Diariamente, 19 milhões de toneladas de grãos são embarcadas em Itaituba, uma média de 1.800 carretas por dia chegando à cidade, segundo a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

São seis portos exclusivos para grãos, de um total de 22 em operação na região de Itaituba, segundo o professor Jondison Rodrigues, da UFPA (Universidade Federal do Pará). Os demais terminais transportam principalmente combustíveis, mas também fertilizantes, adubo e gesso.