Rico também pega dengue - e isso pode lembrar que mudança climática existe

E os governos municipais, estaduais e federal também falharam na prevenção, tirando o pé do acelerador das campanhas de informação e, principalmente, em sua responsabilidade ação por combater criadouros de larvas. A pandemia do coronavírus mexeu com a estrutura de saúde preventiva, mas governantes precisam se lembrar que doenças não esperam outras para agir.

Mas o aquecimento do planeta têm um papel fundamental em esticar o ciclo do mosquito. O El Niño anabolizado pelas mudanças climáticas aumentou o período quente, fazendo a festa do cretino do Aedes aegypt, que está vivendo mais, trepando mais e picando mais.

A dengue é apenas uma, mas outras doenças também crescem ou surgem com as mudanças climáticas.

A maior parte do mundo brada em discursos que é necessário implementar uma economia de baixo carbono, mas, na prática, as ações nesse sentido são insignificantes diante do futuro cagado que nos espera. Quantos vão sofrer ou morrer por impactos indiretos do aquecimento global?

Mesmo o governo Lula, que tenta fomentar mudanças globalmente, por aqui não abre mão de explorar petróleo na costa marítima da Amazônia, mesmo que os estudos de impacto não tenham sido concluídos e as salvaguardar plenamente adotadas. E uma parte significativa do Congresso Nacional sonha com o dia em transformar a Amazônia em um shopping center.

O avanço sobre as florestas não apenas joga mais carbono na atmosfera e muda o clima do planeta, mas também libera patógenos que estavam na deles sem contato com seres humanos. Sim, a substituicão de cobertura vegetal originária por plantações, pastos, garimpos e áreas de mineração é uma fábrica de arbovírus e epidemias.