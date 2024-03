Bolsonarista vincula mais Bolsonaro a Nunes que petista liga Lula a Boulos

No principal deles, Boulos tem 30%, e Nunes, 29%. Na sequência, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 8%, Marina Helena (Novo), com 7%, Kim Kataguiri (União Brasil), com 4% e Altino (PSTU), com 2%.

Enquanto Boulos tem 95% dos que preferem o PSOL (no cenário principal da pesquisa), conta com apenas 48% de quem apoia o PT. Isso aponta que ele tem espaço para crescer quando Lula colar sua imagem à dele.

Sua vice, inclusive, é a ex-prefeita Marta Suplicy, que retornou ao PT para a disputa eleitoral.

Para efeito de comparação, Nunes conta com 71% de quem simpatiza com o PL de Jair Bolsonaro.

Ah, mas o PT tem 28% da preferência do eleitorado, não é possível fazer comparação. Mas não estou comparando os 5% do eleitorado que prefere o PL com os que defendem o Partido dos Trabalhadores, mas com os 4% que simpatizam com o PSOL.

Transferência de votos de Bolsonaro e de Lula

A capacidade do ex-presidente em fazer com que os seus seguidores entendam as orientações que ele transmite e as sigam é notória. O bolsonarista mais identificado com Jair já entendeu que o seu líder vai de Nunes, e isso pode ter aparecido na pesquisa com a opinião de quem vota PL.