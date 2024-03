Em SP, 69% discordam de Michelle e apoiam ‘dar a César o que é de César’

Quase sete em cada dez paulistanos discordam da afirmação que política e religião devem andar juntar para a capital paulista melhorar. De acordo com o Datafolha, 55% rechaçam a frase e 14% discordam em parte, enquanto 20% concordam totalmente e 10% parcialmente.

Ainda assim, 20% é bastante gente. O suficiente para lotar quarteirões da avenida Paulista para bater palmas para um investigado por tentativa de golpe de Estado.

No ato em defesa de Jair Bolsonaro, em 25 de fevereiro, a ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, defendeu o contrário. A base disso é uma interpretação forçada do capítulo 1 do livro de Gênesis, sobre subjugar o planeta.