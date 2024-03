Brasil passa vergonha no exterior por causa da violência histórica da PM

O que nem São Paulo, nem o Brasil fizeram de forma eficaz durante esse tempo, prova disso é a letalidade policial no Estado, mas também no Rio de Janeiro e na Bahia.

Diante de uma queixa apresentada, este ano, por entidades brasileiras ao Conselho de Direitos Humanos das Nacões Unidas, em Genebra, por execuções sumárias, tortura e prisões forjadas que teriam sido levadas a cabo pela Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista, Tarcísio deu de ombros.

"Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí", disse na última sexta (8). Ele não tem culpa por uma chacina que aconteceu durante a gestão do hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, mas é responsável pela manutenção do sistema que mantém policiais impunes e abraça um populismo policial que dá voto.

Um dos pedidos levados pela Comissão Arns e pela Conectas Direitos Humanos à ONU foi a obrigatoriedade do uso de câmeras em fardas. O programa ajudou a reduzir a violência policial e foi implementado pelo governador João Doria, mas vem sendo abandonado pela atual gestão.

E essa foi exatamente uma das cobranças da sentença da Corte Interamericana: São Paulo deve garantir o registro e envio de imagens de câmeras corporais gravadas em operações policiais a órgãos de controle interno e externo, além de implementar a geolocalização das viaturas.

Isso, claro, além de uma série de outras exigências, como reconhecer as mortes como execuções e indenizar as famílias.