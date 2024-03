Mimimi de Cid não muda golpe delatado, mas tenta limpar pecha de traidor 

Cid, como ele mesmo disse, sabe que sua carreira militar acabou e o prestígio que tinha foi para o saco, então tenta evitar se tornar um pária.

O desabafo é importante para lembrar que ele é bolsonarista de carteirinha, seu entorno de caserna era bolsonarista, seus amigos, bolsonaristas. Provavelmente até seu cachorro também latia "mito, mito, mito". Considerando que ele delatou meio mundo desse meio, é de se esperar que não seja convidado para um jogo de truco no sábado à tarde no Clube Militar.

Vale lembrar, contudo, que tão ou mais importante do que a delação do próprio Mauro Cid foi a delação do celular de Mauro Cid. Os diálogos encontrados no aparelho serviram para a PF avançar na investigação sobre a identificação dos personagens e a estrutura do golpismo. O próprio Cid, depois disso, teve que dar detalhes sobre o que havia sido encontrado.

Também é importante lembrar do contexto. Ele não foi um mero espectador, mas peça-chave, uma espécie de assistente geral de Bolsonaro para assuntos golpistas.

Organizou até o financiamento (aqueles R$ 100 mil que aparecem nas mensagens com o militar Rafael Martins) do transporte de membros das forças especiais do Exército para ajudar em ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional planejados em 15 de novembro de 2022. Ataques que, como sabemos, só vieram a ocorrer em 8 de janeiro de 2023.

Ele não apenas articulava o golpe, mas torcia por ele, pelo que pode ser visto pelas mensagens. Sabia que a manutenção de Jair representava a sua própria continuidade em um cargo de prestígio. Sentia-se importante naquela articulação, talvez imaginando que daria orgulho ao próprio pai, o general Mauro Lourena Cid - que passou para a história como intermediário do ouro surrupiado do Brasil por Jair em lojinhas de Miami.