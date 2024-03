Bolsonaro repete tática e usa Marielle para desconversar sobre embaixada

Éder Mauro é pré-candidato à Prefeitura de Belém e aparece em primeiro lugar no levantamento do Paraná Pesquisas de março, com 26% das intenções de voto. Parlamentar da Bancada da Bala, ele copia à risca o comportamento de Jair quando deputado federal, com xingamentos e ataques agressivos, fazendo de tudo para ganhar tração nas redes sociais.

No Dia de Finados de 2021, quando o país pranteava os mortos pela covid-19 e criticava o comportamento negacionista do governo Bolsonaro, seguidores do então presidente produziram uma cortina de fumaça trocando nomes de diversos restaurantes na plataforma iFood para "Marielle Franco Peneira" e "Bolsonaro 2022".

De acordo com nota, a empresa identificou que aproximadamente 6% dos estabelecimentos foram afetados. E afirmou que isso ocorreu a partir da conta de um funcionário de uma prestadora de serviços, que tinha permissão para ajustar informações cadastrais.

Desde seu assassinato, o ódio contra Marielle Franco foi bombado nas redes sociais e aplicativos de mensagens como elemento de coesão identitária de uma parte da extrema direita. Até hoje as mentiras propagadas logo após sua morte, como ela ter sido financiada pelo Comando Vermelho ou sido casada com o traficante Marcinho VP, são compartilhadas. E memes zombando de sua execução ainda são recorrentes em grupos bolsonaristas.

Após as prisões dos irmãos Brazão e de Rivaldo Barbosa, aliados próximos do ex-presidente usaram mais uma vez Marielle para tentar obter ganhos políticos.

Circularam fotos em que Domingos veste uma camiseta manifestando apoio à reeleição de Dilma Rousseff em 2014 (ironicamente, na foto, ele está ao lado de Eduardo Cunha, carrasco da ex-presidente). Mas ignoraram que Chiquinho apoiou Bolsonaro contra Lula em 2022, discursando em carro de som ao lado do senador Flávio Bolsonaro.