Datafolha: Brasil celebrar golpe de 1964 é como dinossauro festejar meteoro

A saída de Bolsonaro do poder, e a forma como saiu, tentando um golpe de Estado, contribuiu para a redução no número dos que querem bolo, brigadeiro e fuzil para festejar os 60 anos do golpe. Mas não é a última vez em que o Brasil viverá um governo de extrema direita, ou seja, a reinvenção do passado continua à espreita.

Há um caminho longo, através da educação e do debate público, para que a minoria que hoje clama por golpe militar e pela volta da ditadura continue a ser vista pelo restante da sociedade como mal informada, ignorante ou insana - e tratada com todo o carinho possível e paciência. Pois, talvez um dia, compreenda o que significa a liberdade que está diante de seus olhos olhos, mas que não consegue enxergar.