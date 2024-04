Bolsonaro pode ficar calmo, pois Brasil não invade embaixada como Equador

Atropelando as convenções internacionais, a polícia equatoriana invadiu, nesta sexta (5), a Embaixada do México, em Quito, onde estava refugiado o ex-vice-presidente Jorge Glas, e o prendeu. Jair Bolsonaro, que se refugiou por dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, com medo de ser preso, pode ficar tranquilo, pois o governo brasileiro sob Lula nunca invadiria território protegido por convenções internacionais como fez o direitista Daniel Noboa do Equador.

A gestão Noboa tenta justificar o injustificável dizendo que o asilo concedido a Glas é ilegal uma vez que ele foi condenado a seis anos de prisão por corrupção. Na prática, é como se território soberano de outro país tivesse sido invadido por um governo que se diz amigo. Com isso, o México cortou relações diplomáticas com o Equador e o Brasil condenou veementemente a agressão. Lula, inclusive, declarou solidariedade a Andrés Manuel López Obrador, presidente do México.

Ironicamente, o Equador teve a inviolabilidade de sua embaixada em Londres respeitada enquanto deu refúgio ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, entre 2012 e 2019. A polícia do Reino Unido entrou no local somente com autorização do presidente equatoriano Lenín Moreno, que suspendeu o asilo dado por seu antecessor, Rafael Correa, alegando que o jornalista desrespeitou os termos acordados para a sua permanência na embaixada.