Moro vence a etapa fácil de seu calvário da cassação, mas agora vem o TSE

Mas também que ignorou que o TRE-PR tivesse deferido o registro da candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol de forma unânime e o cassou - também de forma unânime.

A vitória de Moro no TRE-PR já era uma possibilidade prevista pelos acusadores, que consideravam que o terreno era mais propício a ele no estado em que fez carreira jurídica e política. No TSE, o jogo muda.

Advogados dos partidos que denunciaram Moro e seus defensores fazem cálculos a respeito da composição do TSE, que muda em junho. Com a existente hoje, o caso é muito, muito difícil para Moro. Já com a próxima, é apenas difícil.

Moro é acusado de ter obtido vantagem indevida na disputa de 2022, uma vez que teria gasto mais de R$ 6 milhões em sua candidatura, ultrapassando os R$ 4,4 milhões de teto para campanhas no Senado. PT e PL afirmam que ele se beneficiou de outros R$ 2 milhões no momento em que ainda estava em pré-campanha para a Presidência da República.

No TSE, será sorteado um relator ou uma relatora. E é nesse ponto de incógnita que ocorre uma "bifurcação". Se cair com os ministros André Ramos, Cármen Lúcia ou Floriano de Azevedo Marques, a tendência é de haver uma certa agilidade. Se cair com Isabel Gallotti, Kassio Nunes Marques ou Raul Araújo, não se sabe qual será a velocidade do trâmite.

Há argumentos para acelerar uma decisão, considerando que o Paraná e o Senado Federal não podem conviver com esse grau de incerteza, mas também para que ela vá devagar, sob a justificativa de que há outros casos importantes que não recebem o mesmo foco por não envolver polêmica. A cassação, contudo, hoje, é barbada.