Se libertar acusado de matar Marielle, Câmara dará salvo-conduto a crimes

A vereadora carioca foi executada em 14 de março de 2018, junto com seu motorista Anderson Gomes, no centro do Rio. As delações dos executores Ronnie Lessa e Élcio Queiroz levaram a Chiquinho, a seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e ao então chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, como mandantes.

As delações podem ajudar a desvendar o envolvimento dos Brazão em outros crimes, inclusive de associação com a milícia.

O caso destravou apenas quando a Polícia Federal entrou de cabeça na história. E não era para menos: a investigação aponta que os irmãos Brazão tiveram aval de Barbosa de que poderiam mandar matar e depois ele garantiria que o país não descobrisse os verdadeiros responsáveis.

Além disso, Chiquinho e Domingos contam com poder político para interferir no curso das investigações e grana para se escafeder, com ou sem passaporte retido, e sem precisar de embaixada amiga.

O crime, ainda carente de um desfecho, é uma das maiores vergonhas nacionais. Levou seis anos para todos os envolvidos serem apontados.

Mas a principal discussão nos corredores da Câmara não é se há elementos suficientes para o pedido de prisão ou se ela ajuda nas investigações, mas que a Câmara precisa usar o caso para dar um recado ao Supremo Tribunal Federal e a Alexandre de Moraes, lembrando a eles que é um poder autônomo e soberano. E, ao mesmo tempo, proteger-se de futuros mandados de prisão, como os emitidos contra o então deputado Daniel Silveira e Chiquinho.