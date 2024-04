Falácia de censura prévia de Musk contra TSE fez eco no Brasil, diz jurista

Com as redes sociais é a mesma coisa. A liberdade de expressão está garantida por muitos canais, apenas não por aqueles em que crimes estejam sendo supostamente cometidos. Pode-se dar entrevistas, falar em eventos, palestras ou comícios. Escrever artigos e debater com a sociedade. Mas seria ingênuo por parte da Justiça permitir que o meio usado para praticar crimes até então siga sendo utilizado.

Críticos das ordens do TSE e do STF que suspenderam contas e conteúdos, reveladas pela divulgação de documentos entregues pelo X/Twitter ao Comitê de Asssuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, dizem que faltou fundamentação nas justificativas.

A mesma lógica falaciosa do que eu estava dizendo permeia a discussão sobre a suposta falta de fundamentação das decisões. A plataforma X ou qualquer outra é, nesses casos, apenas uma intermediária a quem cabe cumprir as ordens que recebe. Não é parte do processo, não é ré. Nem mesmo recebe cópia da decisão, até porque, muitas vezes, processos devem mesmo correr em sigilo até determinado momento, mas apenas um ofício dizendo o que deve ser cumprido.

É lógico, neste sentido, que a plataforma não tem acesso à decisão. Assim como não tem o gerente do banco que recebe uma ordem judicial para bloquear uma conta. Imaginemos se os bancos resolvessem discutir se a ordem tem fundamento ou não, ameaçando descumpri-la. Pior, se cometessem o crime de violação de sigilo, expondo ordens judiciais em processos sob segredo de Justiça, por discordarem da possibilidade de que seus clientes tenham contas bloqueadas.

Na sua avaliação, qual o impacto do relatório divulgado pelo comitê da Câmara dos EUA, comandado pelo trumpista Jim Jones?

A imprensa costuma ser tudo, menos ingênua. Jornalistas são treinadas e treinados para ler nas entrelinhas, entender o que está além dos fatos aparentes. Parte do seu valor para a sociedade está, exatamente, nesta capacidade de interpretar os fatos e torná-los história, dando a nós a capacidade de entender o que se passa. Mas, assim como cada uma e cada um de nós têm seus vieses, a imprensa também sofre, por vezes, com suas próprias distorções de análise. Poucas vezes isso ficou tão claro quanto na cobertura atual sobre a divulgação de relatório por comissão do Congresso norte-americano, trazendo ao conhecimento público ordens encaminhadas pelo Poder Judiciário para cumprimento pelo X.