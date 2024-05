Proposta define 'deslocados climáticos' após milhares deixarem casas no RS

A massa de deslocados é enorme, mas não é pontual. Relatório da Organização Internacional para Migrações (OIM), aponta que enchentes foram identificadas como a principal causa do deslocamento de mais de 700 mil brasileiros ao longo do ano de 2022. Segundo as Nações Unidas, esse número coloca o Brasil como líder em casos de deslocamentos devido a desastres naturais na América do Sul.

"Este projeto de lei pretende reconhecer a existência dessas populações, que forçadas a deixar seus locais de origem por questões climáticas extremas necessitam de acesso a políticas públicas específicas", afirmou Henrique Vieira à coluna.

"O negacionismo climático mata. Não podemos naturalizar tragédias potencializadas pela negligência humana, como a que acontece agora no Rio Grande do Sul e já ocorreram recentemente na região serrana no Rio de Janeiro, no litoral Norte de São Paulo, em Santa Catarina e na Bahia, por exemplo", completa.

O PL prevê que os efeitos da condição de deslocado interno por questões climáticas "serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional".

E apesar de prever a criação de outras leis para garantir aos deslocados climáticos benefícios por parte do Estado, o texto altera a lei 14.620/2023, que dispõe sobre o Minha Casa, Minha Vida, priorizando-o para o acesso a unidades habitacionais subsidiadas por recursos públicos.