Votação mostra que Nunes deve mais a vereadores do que a Tarcísio

Ricardo Nunes ficou com parte da Zona Norte (Casa Verde, Freguesia do Ó...) e boa parte da Zona Sul, incluindo Parelheiros e Grajaú. A ZS era base eleitoral do então vereador Ricardo Nunes, de seu aliado e presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite (União Brasil), e de vários dos vereadores que apoiam sua campanha à reeleição.

Obras e políticas de seu governo e a ação dos políticos e lideranças vinculando-as a ele pesaram para o voto nessa região. Unidades de Pronto Atendimento, asfaltamento de ruas, linhas de ônibus, passe livre aos domingos. Vale lembrar que a população mais vulnerável está menos interessada se houve máfia das creches e sim se há uma creche aberta e disponível perto de casa.

Mas essa parte da cidade também é a base de uma importante família política petista, os Tatto, tanto que a região que tem na Capela do Socorro seu epicentro foi apelidada de "Tattolândia". Nesta eleição, o clã perdeu força. O vereador Jair Tatto se reelegeu, mas outro membro da família, o histórico vereador Arselino Tatto, que está no nono mandato, não teve êxito.

Não foi a presença do governador Tarcísio de Freitas que trouxe os votos dessa região para Nunes, mas sim a ação dos vereadores, das lideranças e das políticas. Sem isso, o prefeito nem teria sido ultrapassado por Marçal, que teve apenas 81,9 mil votos a menos de um total de 6,1 milhões de votos válidos.

A maioria dos bolsonaristas iriam com Marçal, como a pesquisa Datafolha já havia indicado. O que salvou Nunes de ficar fora do segundo turno, além dos tiros no pé do próprio coach, foi o eleitor de Lula de 2022. Este grupo está mais interessado na discussão sobre a sua qualidade de vida do que em ladainhas sobre esquerda e direita. Apertou o 13 naquela época por conta da promessa de "churrasco e cerveja", não de combate ao fantasma do comunismo.

A entrada de Lula no segundo turno da campanha ao lado de Boulos pode ajudar a retomar parte da Zona Sul perdida para Nunes e sua base — o petista ganhou na maioria dos bairros da região no segundo turno da eleição presidencial.