STF nivela por cima com fim de revista vexatória e cela especial de formado

Após cinco anos de debates, o STF considerou inadmissível revistas íntimas vexatórias para entrada em cadeias e presídios, quando visitantes têm que tirar a roupa e, não raro, ter seu ânus e sua vagina inspecionados. É um ultraje que atinge o andar de baixo porque não se imagina que essa seja a prática contra quem visita militares presos por tentativa de golpe ou empresários e políticos em cana por corrupção. Tampouco seja o que acontece em aeroportos.

Se houver elementos para fundamentar que os visitantes estão transportando algo ilegal, a direção do presídio pode vetar a entrada de forma fundamentada e por escrito. O STF determinou o prazo de dois anos para a compra de scanners corporais, esteiras de raio-X e detectores de metal em todos os estabelecimentos penais, como aqueles dos aeroportos. Na falta dos aparelhos, a revista íntima pode ocorrer em casos excepcionais, com a concordância do visitante, mas com excessos podendo ser denunciados e o agente público, punidos.

Entre a decisão e a execução, vai um abismo. Mas é um avanço.