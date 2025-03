Lula atinge ações contra escravidão ao revisar herança de Bolsonaro na PRF

A portaria 830/2024 tem como objetivo fazer um freio de arrumação. De acordo com posicionamento enviado ao UOL pelo Ministério da Justiça, o artigo 3º da portaria diz que, em situações excepcionais que não se enquadrem nas competências constitucionais da PRF, o ministro pode autorizar ou determinar seu emprego em cooperação com os demais órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública.

"No que diz respeito a operações de resgates de trabalhadores escravizados, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está em diálogo com o Ministério do Trabalho e Emprego para a elaboração de um acordo de cooperação que se adeque à portaria", afirmou, em nota.

A coluna conversou com policiais rodoviários federais que reafirmaram o desejo de continuar participando dos resgates e com auditores fiscais e procuradores do Trabalho que apontam o mesmo.

A questão é que empregadores criminosos não esperam a reorganização do governo para escravizar.

Auditores fiscais do trabalho com os quais a coluna conversou apontam que a ausência de policiais rodoviários federais para garantir segurança às equipes já está afetando as fiscalizações. Algumas operações ainda contaram com agentes no começo deste ano, mas, agora, isso acabou.

Em uma justificativa que circulou entre instituições que atuam no grupo especial de fiscalização móvel, a PRF explicou que a sua direção-geral está "reavaliando os convênios com os demais órgãos, incluindo o Ministério do Trabalho e Emprego, para a realização de operações conjuntas no combate a crimes como o trabalho escravo".