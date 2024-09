Estados iniciam votações antecipadas para eleição presidencial nos EUA

"Voto para incentivar as pessoas a votarem. Votar cedo, principalmente no primeiro dia, ajuda a campanha e aumenta o entusiasmo", diz a eleitora Michelle Kilkenny, de 55 anos. O voto antecipado também possibilita às pessoas que estariam ausentes no dia da eleição participarem do pleito.

Harris e Trump em campanha

Kamala Harris viajará, nesta sexta-feira (20), ao estado da Geórgia para falar sobre o direito ao aborto. Já Donald Trump estará em Miami para um evento de arrecadação de fundos, fechado à imprensa.

Desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos, dominada pelos republicanos, pôs fim à proteção federal ao aborto em junho de 2022, os democratas acreditam que este tema ainda pode render votos que garantam a vitória à Harris.

Na noite de quinta-feira, a vice-presidente insistiu no direito ao aborto em um evento transmitido ao vivo pela apresentadora Oprah Winfrey, estrela da televisão americana. Vários artistas a apoiaram durante o programa. Entre elas a cantora Jennifer Lopez e as atrizes Meryl Streep e Julia Roberts.

A disputa entre Harris e Trump continua acirrada em vários dos sete estados-chave que provavelmente decidirão o resultado. Um dos estados mais disputados é a Geórgia, onde o presidente Joe Biden venceu em 2020 com menos de 12.000 votos de vantagem sobre Trump. O ex-presidente está sendo processado neste estado por supostamente exercer pressão para alterar o resultado dessas eleições.