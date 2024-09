PF: Marcos do Val obstruiu inquérito e corrompeu menor para atacar delegado

A ofensiva por parte de Do Val se deu, principalmente, a partir de informações divulgadas em redes sociais por uma garota de 16 anos, filha de outro blogueiro bolsonarista foragido —Oswaldo Eustáquio, que está na Europa. O senador repostava as mensagens, ampliando o alcance dos ataques contra o delegado.

Senador foi desmentido por associação, mas manteve postagens com menor de idade Imagem: Reprodução

Ele repostou um vídeo com uma criança de seis anos que disse ter ficado assustada com uma operação de busca e apreensão em casa. No texto que acompanha o vídeo, conclama seus seguidores a ver "o que esse delegado fez com essas crianças" enquanto os pais não estavam em casa. Segundo a PF, o menino também é filho de Eustáquio.

Ao agir em conjunto com uma garota em uma ação criminosa, Do Val incorre na tipificação penal de corrupção de menor, aponta a Polícia Federal no relatório.

"A conduta do senador Marcos Ribeiro do Val reveste-se de acentuada gravidade, pois, além de, pela sua conduta incidir, em tese, no crime de obstrução de investigação de orcrim [organização criminosa], por meio da intimidação/exposição dos policiais federais, ele passou a atuar em conjunto com adolescente, com ela praticando e fomentando a prática da mesma conduta", informa a PF.

"Acrescenta-se, ainda, que mesmo com a imposição da medida cautelar diversa da prisão, o parlamentar está ostensivamente se valendo da proteção constitucional ao exercício do mandato para praticar condutas que amoldam a tipos penais graves, como a obstrução de investigação de orcrim e a corrupção de menor de idade."