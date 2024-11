Governo deve anunciar corte de gastos após conversa com Congresso

O ministro Fernando Haddad chegou a sinalizar que o anúncio seria feito na semana passada, mas Lula não havia concordado com todos os pontos e passou mais de três horas reunido, na sexta-feira, com titulares de várias pastas. Haddad disse que as medidas só serão anunciadas após Lula se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado para informá-los sobre as ações.

Ainda em Brasília, ocorre na segunda e na terça-feira uma maratona de depoimentos no STF sobre as apostas online. O ministro Luiz Fux vai ouvir mais de 40 pessoas sobre o assunto, entre representantes do governo, de órgãos reguladores, das bets, além de médicos e estudiosos.

De quinta a sábado, ministros e políticos viajam para o Rio de Janeiro, onde participam da Cúpula Social do G20. Serão discutidos temas como combate à fome, pobreza e desigualdades, sustentabilidade e mudança do clima. O presidente Lula participa do encerramento, no sábado.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deve receber Donald Trump na Casa Branca, segundo anunciou o porta-voz do governo. Segundo a rede CNN, a futura chefe de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, e o atual chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, conversaram sobre a transição de governo e coordenaram a reunião entre os dois.

No esporte ocorre mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Na quinta, o Brasil enfrenta a Venezuela, e a Argentina joga com o Paraguai. Na sexta, jogam Uruguai e Colômbia.

Veja outros destaques: