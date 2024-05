Governo tentou corrigir rota com veto das 'saidinhas', mas era tarde

Pressionado pela esquerda que despertava para o tamanho do problema, Lula resolve corrigir o rumo. Ignora os conselhos do senador Jacques Wagner (PT-BA) de que não adiantava vetar o projeto porque a derrota era certa no Congresso. Ainda recém-empossado no cargo, mas com um histórico de atuação em defesa dos direitos humanos, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandoswki, tenta construir um veto parcial.

Só aí a articulação política do governo acorda para o problema e sai em busca dos mais diversos apoios na sociedade, incluindo a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Faz um esforço até mesmo para construir uma ponte com os evangélicos. Tudo inútil. É tarde. A derrubada do veto, que ocorreu nesta terça-feira (28), também por um placar amplo, ficou dentro do previsto.

Para um experiente operador político da cúpula da Câmara, o governo Lula deveria saber que estava apenas se posicionando ideologicamente ao tentar manter o veto do presidente, porque a articulação tem que ser feita antes de uma votação acontecer, e não depois dela.