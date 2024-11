Militares reclamam que Haddad descumpriu promessa de incluir juiz no ajuste

Pessoas com conhecimento do que foi tratado na reunião afirmaram que o ministro chegou a mencionar que o Brasil tem o "Judiciário mais caro do mundo", gastando o equivalente a 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto).

O pacote fiscal anunciado pela Fazenda contém uma previsão de uma lei complementar que promete acabar com as brechas que permitem exceções ao teto remuneratório do serviço público, os chamados "super salários", que costumam beneficiar muitos juízes.

Mas não há previsões específicas para cortar despesas apenas do Poder Judiciário.

A percepção no meio militar é que o governo se aproveitou da fragilidade provocada na opinião pública por causa das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado na gestão de Jair Bolsonaro.

Há diversos militares envolvidos nas investigações, inclusive num suposto plano para prender ou matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

As discussões iniciais sobre a inclusão dos militares no pacote fiscal, no entanto, começaram um pouco antes da deflagração da operação mais recente pela Polícia Federal sobre o golpe.