Objetivo do BC não é baixar o dólar, mas contrabalançar saída de dividendos

Engana-se quem acredita que o Banco Central esteja numa queda de braço com o mercado para colocar o dólar abaixo de R$ 6.

A coluna apurou com traders especializados que o objetivo do BC é contrabalançar um fluxo forte de saída de dividendos para o exterior neste fim de ano.

Está saindo mais dinheiro que o previsto, porque os donos de empresas se assustaram com o anúncio de que o governo incluiria no pacote fiscal a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).