Ninguém forçou o Brasil a aderir a coisa nenhuma. Formalizou soberanamente sua posição em 2002, em processo iniciado em 2020. Lula governou entre 2003 e 2010. Segundo as regras internacionais, quando um Estado-membro de um tratado não quer mais se submeter a seus termos, pode "denunciá-lo" (é a expressão diplomática) e se retirar unilateralmente do concerto.

PANO PARA MANGA

A ordem de prisão, de 17 de março de 2023, é, para dizer pouco, polêmica. E isso não diz uma única vírgula em favor do líder russo. Ocorre que nem Rússia (caiu fora em 2016) nem Ucrânia são signatárias do Estatuto de Roma. A denúncia foi encaminhada por 43 países-membros. Estranho? Claro que sim! A ser assim, o tribunal se atribui a competência de polícia do mundo, pouco importando se agressor ou agredido aderiam a seus termos. A propósito: se uma turma se junta para pedir a prisão do príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, governante de fato da Arábia Saudita, em razão do massacre de crianças no Iêmen, poderia obter uma decisão favorável? Nem um país nem outro aderiram ao estatuto.

De fato, EUA não toparam. Temem pelo destino de seus soldados-interventores mundo afora. Também a Índia se negou. Nunca se sabe em que podem dar seus conflitos com o Paquistão. A China não costuma se submeter a tribunais dotados de extraterritorialidade. Israel está fora porque aquele ente considera crime a colonização de territórios ocupados. Há, entre os 123 membros, democracias exemplares e notórias ditaduras. Destaque-se: o TPI julga pessoas, não países, por crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão.

Em 21 anos, analisou 30 casos. Condenou e absolveu protagonistas de ações sangrentas que estão na periferia dos conflitos que realmente contam para o destino do mundo. É claro que a decretação da prisão, com a celeridade com que se deu — todas as outas decisões, sobre líderes muitíssimo menos relevantes, levaram bem mais tempo —, é parte também da propaganda contra a Rússia, liderada pelos EUA, que não reconhece, vejam a ironia, a autoridade do tribunal. Isso faz do autocrata um cara batuta? De jeito nenhum! Mas nos diz como são as coisas.

CONTRAPRODUCENTE

Lula, parece, não acredita que possa haver uma solução para a matança entre a Rússia e a Ucrânia se os pressupostos forem a devolução da Criméia e das áreas ocupadas pelo invasor à Leste do país invadido. Também não acredito. Não se trata de um juízo moral. É apenas uma questão de fato. "E se Putin for derrubado?" Talvez as coisas se tornassem muito mais perigosas.

Independentemente dos erros cometidos pela Otan, sob o comando dos EUA, a invasão é criminosa e ilegal, a exemplo de outras que estão em curso mundo afora, e violam o direito internacional. Acontece que essa é um conflito influente, que desorganiza a economia mundial, e se transformou num palco do confronto de grandes potências ou econômicas ou nucleares.