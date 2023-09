Em política, assim como na vida, é preciso tomar muito cuidado para não dar um tiro no pé, para não ser contraproducente — isto é, para não fazer coisas cujo resultado é contrário àquilo que se pretendia inicialmente. Assim seria com a eventual convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro para depor na CPMI do 8 de Janeiro. Alguém ainda tem paciência para um lobo a se fingir cordeiro?

Desde que foi derrotado por Lula, o cara está sem uma audiência nacional, à parte duas milícias digitais. A cadeira de depoente seria uma oportunidade formidável para voltar a dizer aquelas barbaridades com que ele emporcalhava o país cotidianamente ao tempo em que usurpava a Presidência da República. "Usurpava, Reinaldo Azevedo?" Sim! Tratei do assunto no meu artigo anterior. Leiam lá um dos sentidos da palavra. Sigamos.