Reinaldo: Delação de Lessa pode esbarrar em falta de provas em tema central

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta segunda (27) que, sem provas, a delação do ex-PM Ronnie Lessa pode não servir para condenar os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Nas declarações à Polícia Federal, ele afirma ter aceitado matar a parlamentar e seu funcionário em troca de uma proposta milionária, que envolvia um loteamento clandestino na zona Oeste do Rio de Janeiro e o comando de uma milícia. O vídeo foi exibido pelo Fantástico, da TV Globo.

Eu achei muita fraca a delação dele. Se você ler a Lei 12850 e se ela for cumprida, não vai acontecer nada com os Brazão [irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados na delação como os mandantes do crime]. Tudo muito grave o que ele disse? Tudo muito grave. (...) Diz a PF: não foi possível achar evidências de que essa história do terreno é verdadeira. Além da fala dele, não existe nada. Também se fala: não há evidência de que ele se encontrou com os irmãos Brazão. Também a fala dele, só. Também se informa: não há evidência de envolvimento do delegado Rivaldo [Barbosa], além das declarações de Ronnie Lessa. E também se afirma: não há evidência de que foi aquela a trajetória da arma, além da delação de Ronnie Lessa. Está dizendo que não foi o Brazão? Eu lá sei... Eu só chamo atenção pro fato de que a Lei 12850, das delações de organizações criminosas, diz que delação é meio pra obter prova, não é prova. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL