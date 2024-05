Reinaldo: Marçal candidato prova que fake news beneficiam quem as promove

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quarta (29) que o coach Pablo Marçal (PRTB) é a prova dos benefícios que colhem aqueles que espalham informações falsas e distorcidas. Na pesquisa Datafolha divulgada hoje, ele aparece em quarto lugar na corrida pela Prefeitura de São Paulo, atrás apenas de Guilherme Boulos (Psol), Ricardo Nunes (MDB) e Tábata Amaral (PSB). No primeiro cenário, com José Luiz Datena (PSDB) na disputa, o pré-candidato do PRTB tem 7% das intenções de voto e no segundo, sem Datena, 9%. No primeiro cenário, Boulos aparece na dianteira, com 24% e Nunes, com 23%. No segundo, as posições se invertem: Nunes tem 26% das intenções de voto e Boulos, 24%.

Os patamares do Datafolha estão mais baixos do que outros institutos de pesquisa que colocam na faixa dos 30% os líderes. Agora, de qualquer modo, o cenário que me parece mais provável é o cenário sem o Datena e sem o Kim Kataguiri, porque o União Brasil, até onde sei, vai procurar marchar junto com o prefeito. Eu acho que não é nada inesperado, independentemente da ordem de grandeza, se na faixa dos 30 ou dos 20, isso que está aí é mais ou menos aquilo que se espera. Mas, o que me chama atenção aí, e ontem houve outra pesquisa, a Atlas, é o Pablo Marçal na faixa dos 9%, 10%. Vejam só: esse cara é aquele que se tornou notório pela mais escandalosa e absurda das fake news nesse processo do Rio Grande do Sul. Se alguém tem alguma dúvida que se a fake news não combatida devidamente remunera de várias maneiras aquele que produz fake news, o exemplo está aí. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo disse que, mesmo sem possibilidade de ser eleito, Pablo Marçal pode interferir na eleição à Prefeitura de São Paulo.