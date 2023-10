A cada pouco, o ataque do Hamas vai se tornando pior porque brutalidades novas vêm a público, às vezes por intermédio de vídeos publicados nas redes pelos próprios terroristas. Exaltam o que repugna almas sãs; orgulham-se da violência sem limites; experimentam uma espécie de êxtase da destruição. Líderes extremistas transformam seus militantes em cumpridores de tarefas. Não cabem a estes ponderação, reflexão, escolhas. Devem se transformar, no caso em particular, em máquina de matar e de subjugar. Afinal, há uma causa. Podem atuar também em "guerras" ditas "culturais" para mentir, espezinhar, destruir reputações. Se a causa existe, então tudo é permitido.

A pessoa que disser que sabe o desenho do futuro está mal informada. Eis um daqueles perigosos momentos em que tudo parece possível. O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, o "Bibi", tonitrua que a sua resposta "vai mudar a história do Oriente Médio". Está atordoado. Como não se cansa de lembrar a imprensa profissional do seu país, aquela comprometida com os fatos, este senhor dançou uma espécie de minueto com os terroristas que governam Gaza e julgava um golpe de esperteza a irrelevância a que relegava a Autoridade Nacional Palestina. O raciocínio primário era este: o mundo reconhece a ANP, que está na ONU como observadora, e considera Mahmoud Abbas o líder do povo palestino. Logo, se ficar claro que não lidera nada, o problema está resolvido.

O jornal "Israel Hayom" publicou um artigo devastador sobre o ataque e os descaminhos do governo. Sobre o tratamento dispensado ao Hamas e à ANP, escreveu:

"Israel optou por enfraquecer a Autoridade Palestina e fortalecer o Hamas. Viu-o como um parceiro; evitou esmagá-lo e assegurou que recebesse dinheiro, trabalhadores e status -- tudo isso só para que não agisse. O resultado foi pior do que qualquer um poderia imaginar: o Hamas conseguiu o que queria e atacou; Israel deu-lhe o que queria e sofreu as consequências". Título do texto: "Um fracasso de proporções inimagináveis e um vácuo de liderança".